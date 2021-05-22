IMF提500億美元計畫 2022讓全球6成人口接種疫苗

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（法新社華盛頓21日電） 國際貨幣基金（IMF）今天提出500億美元計畫，以終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，目標在2022年底前讓全世界至少6成人口完成疫苗接種。

相較富國推出的龐大振興方案，包括美國3月通過的1.9兆美元方案，IMF這項計畫所承諾的資金規模，可說是小巫見大巫。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）說：「這項提案要傳達的關鍵訊息是，此計畫所需的資金並不多。」

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在羅馬20國集團（G20）全球衛生高峰會（Global Health Summit）中提出此一計畫，目標是在2022年底前，讓全球至少60%人口完成疫苗接種。

除了上述全球性目標外，IMF也尋求解決富國與窮國間疫苗取得的懸殊差距。

她說：「我們早些時候已警告，各國的經濟走勢將出現危險分歧，隨着富國有管道取得疫苗，而窮國卻無疫苗可打，此種鴻溝擴大，只會讓情況更糟。」

IMF呼籲G20國家採取更多行動，包括提供補助、優惠貸款、捐贈COVID-19疫苗與療法。

IMF也敦促各國力挺COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。COVAX是全球疫苗分享計畫，創立目的是為了解決疫苗取得不公，但目前資金顯着不足，疫苗供應量也嚴重短缺。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP