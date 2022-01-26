IMF經濟學家：中國應鬆綁COVID-19清零政策

（法新社華盛頓25日電） 國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家今天表示，中國應該和其他國家一樣開始「重新調整」其積極的抗COVID-19政策，試着消除疫情對全球供應鏈和經濟成長持續造成的負面影響。

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IMF新上任的第二把交椅戈匹納斯（Gita Gopinath）接受法新社專訪時表示，有了疫苗和治療，各國應該能夠恢復更正常的活動。

被問及中國是否是時候鬆綁其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策時，戈匹納斯說：「首先，我要承認中國的清零政策在2020和2021年都非常有效。他們的確診數非常低、病故人數非常少，經濟也在恢復，所以這是一個很有效的策略。」

不過她說：「和所有國家一樣，中國的確將需要重新調整，因為我們看到疫情爆發更加頻繁，隨之而來的更多封鎖措施，就算封鎖有其相當的針對性，我們也必定會看到這對活動產生負面影響。」

「如果事情變得更為嚴重，就不會只是進一步減緩（經濟）成長速度，還會對全球供應鏈造成非常重要的後果。」

「因此我會說，我們逐漸走向這樣的認知，因為我們擁有疫苗、檢測和療法，我們能回歸更正常的狀態。」

© 2022 AFP