IMF總裁疑曾竄改數據偏袒中國 董事會約談

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（法新社華盛頓6日電） 國際貨幣基金執行董事會（IMF Executive Board）今天宣布，調查發現總裁喬治艾娃在擔任世界銀行執行長期間施壓竄改數據以利中國後，現已和她會面。

威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）上個月公布調查結果，發現喬治艾娃（Kristalina Georgieva）於2017年到2019年擔任世銀執行長期間，曾與其他高階官員一起向工作人員施壓，要他們把2018年版經商環境報告內的數據改成對中國有利。

IMF發言人萊斯（Gerry Rice）發表簡短聲明說，IMF執行董事會「今天與總裁喬治艾娃會面，這是就威凱平和而德律師事務所調查揭露出的問題所進行的檢討之一」。

他還說：「執行董事會仍致力於徹底、客觀、適時的檢討，並期望很快再次開會以進一步討論問題。」

由24名董事和總裁組成的執行董事會本周稍早開會，威凱平和而德律師事務所也派代表出席。萊斯拒絕談論，喬治艾娃當時是否與會。

世銀現已不再發表年度經商環境報告，在此同時喬治艾娃稱調查結果「錯誤」，並說她「並未施壓任何人修改任何報告」。

© 2021 AFP