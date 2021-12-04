IMF總裁警告 Omicron恐減緩全球復蘇

（法新社華盛頓3日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron如同Delta一般，可能減緩全球經濟復蘇。她並預料美聯準會須提前升息以控制通膨。

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喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在路透社舉辦的活動中指出：「這支可能擴散非常快速的新變異株，恐怕會挫傷（復蘇）信心；這樣的話，我們可能會略下修10月所做的全球成長預測。」

喬治艾娃表示，IMF最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告預測，今年全球經濟成長5.9%、2022年成長4.9%，但Delta變異株的擴散「導致一些下挫」，美國和其他主要經濟體的成長預測大幅下修。 喬治艾娃說：「即使在新變異株Omicron到來之前，我們就對復蘇力道感到擔憂，雖然復蘇會持續，但多少會失去動能。」

她指出，目前決策者正在處理新的議題，如通貨膨脹。

IMF的最新預測出爐後，各界擔憂全球供應鏈議題及疫苗分配不均，可能減緩經濟反彈力道，也會將一些國家拋在後面。

許多先進經濟體的需求激增，加上半導體晶片等關鍵零組件短缺，已經引發一波物價上揚。

法新社報導，不到兩個月前，喬治艾娃才表示對通膨有信心，攀升速度不會變成「失速火車」，但今天她表示，美國聯邦準備理事會（Fed）將須在2022年調升利率，而不是IMF先前預測的在2023年才升息。（譯者：紀錦玲）

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