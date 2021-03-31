IMF總裁：全球經濟展望改善 疫情仍添不確定性

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（法新社華盛頓30日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，在美國和中國帶領下，全球經濟成長速度正在加快；但同時各地復蘇進度不平均的風險也正在升高。

IMF與世界銀行（World Bank）聯合召開的春季年會將於4月5日登場，屆時IMF將發布最新全球經濟預測報告。喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在一場演說中表示：「我們1月時預測，今年全球經濟成長率為5.5%。如今我們預測會進一步加速。」

喬治艾娃指出，全球經濟展望之所以改善，最主要因素包括美國總統拜登（Joe Biden）提出的1兆9000億美元經濟紓困方案獲得通過，以及較大型經濟體能取得的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗越來越多，使得接種人數預料將躍增。

喬治艾娃還表示，全球經濟未因疫情而陷入蕭條，政府在其中扮演關鍵角色。她說，全球政府總計祭出約16兆美元（約新台幣456兆元）財政支援，加上各國央行「注入巨量流動性」，才讓經濟倖免於徹底災難。

喬治艾娃提到，如果沒有上述措施，去年全球經濟萎縮幅度可能是實際數字3.5%的「至少3倍」。

不過，IMF也見到越來越多跡象顯示，由美國和中國帶動的全球經濟復蘇正以「多重速度」發展。其中美中兩國今年年終時的經濟成長速度，眼看將超越危機前各自經濟表現。

喬治艾娃說，整體而言，全球經濟展望仍籠罩「極高不確定性」陰影，因經濟活動仍與疫情有緊密關連。

「這麼多情況仍視疫情發展而定。而疫苗施打進度不均及出現新變種病毒，正在左右疫情發展和阻礙經濟成長前景，尤其在歐洲和拉丁美洲。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP