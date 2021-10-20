IMF首席經濟學家將卸任 與喬治艾娃風波無關

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（法新社華盛頓19日電） 國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）明年1月將卸下職務，回到哈佛大學經濟系重執教鞭，據悉卸任原因與IMF總裁喬治艾娃近日風波無關。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）肯定戈匹納斯在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中提供關鍵分析，稱她是第一位擔任首席經濟學家的女性，「創造歷史」。

喬治艾娃指出，戈匹納斯在設定全球施打疫苗目標以終結COVID-19疫情方面扮演關鍵角色，也協助在IMF內部成立氣候變遷小組，分析最佳氣候變遷緩解政策和其他事務。

根據知情消息人士說法，戈匹納斯離開IMF的決定與近日喬治艾娃的爭議風波無關。

「威凱平和而德」律師事務所（WilmerHale）上月公布調查，稱喬治艾娃2017年擔任世界銀行（World Bank）執行長時，曾與其他高層一起向職員「不當施壓」，要他們竄改2018年版經商環境報告數據，拉擡中國排名，當時世銀正尋求北京支持一項大型增資計畫。

不過IMF董事會上周對喬治艾娃表達信心，聲稱該報告最後並未顯示她「有扮演不當角色」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP