IMF：亞洲面臨停滯性通膨前景

（法新社華盛頓25日電） 國際貨幣基金（IMF）今天說，亞洲國家和世上其他國家一樣，正遭到烏克蘭戰爭等反制力道的衝擊，不只物價上揚，成長也跟着受阻。

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國際貨幣基金亞太部門代理主任古德－沃爾夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）表示：「這個區域面臨停滯性通貨膨脹前景，成長低於先前預期，通膨也較高。」

這份在世界經濟展望（World Economic Outlook）報告上周公布後的區域展望顯示，亞洲成長預測下修至4.9%，這是受到中國放緩影響，其影響正外溢到其他密切關聯經濟體。

她表示，今年通膨現在預料會升高3.2%，比1月預期足足高了1個百分點。

古德－沃爾夫準備在記者會的講稿中表示：「儘管下修成長性，亞洲仍是世上最有活力動能的區域，也是全球成長性的重要來源。」

但俄羅斯入侵烏克蘭以及西方對莫斯科施加制裁，推高了全球食品與燃料價格，主要國家的中央銀行紛紛調升利率對抗通膨，將對債務負擔大的國家帶來壓力。

古德－沃爾夫表示，區域內的表現不一，端視各國對進口能源的仰賴以及和中國的關聯而定，例如太平洋島國的成長急遽趨緩，澳洲卻有些微上揚。

國際貨幣基金錶示，各國政府將必須做出強有力的回應，從補助最受物價上漲而苦的貧窮家庭開始。

© 2022 AFP