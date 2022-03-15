IMF：若戰事拖長 烏克蘭經濟可能崩潰

（法新社華盛頓14日電） 國際貨幣基金（IMF）今天表示，基輔政府持續運作，銀行體系穩定，短期內償債也不受影響，但俄羅斯入侵恐導致烏克蘭陷入毀滅性的衰退。

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總部設在美國華盛頓的國際貨幣基金也警告，這場戰爭恐帶來更廣泛的影響，包括物價因此高漲，農作物種植、特別是小麥種植受到衝擊，使得全球糧食安全蒙受威脅。

國際貨幣基金在分析俄國入侵對經濟影響的報告中說，烏克蘭今年可能看到「產值減少10%，這是在戰爭能快速結束的前提之下」。

儘管國際貨幣基金警告上述預測仍有「極大的不確定性」，但也表示，若戰爭繼續拖長，情況可能惡化。

國際貨幣基金以伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、葉門戰爭數據為例表示，「年產值最終可能更大幅收縮，在25-35%之間」。

烏克蘭經濟2021年成長3.2%，穀物收成創下記錄，消費支出也相當強勁。

但國際貨幣基金負責烏克蘭事務的候補執行董事拉什科凡（Vladyslav Rashkovan）說，俄羅斯2月24日入侵後，「烏克蘭經濟劇烈改變」，包括醫院、學校、民宅，以及數十公里的道路、無數重要的基礎建設遭摧毀。

© 2022 AFP