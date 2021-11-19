Instagram可能危害兒童身心 美國數州聯手調查

（法新社華盛頓18日電） Instagram母公司Meta被揭已知Instagram可能對兒童有害，還是向孩童推廣這個應用程式，美國數州今天宣布將對此展開聯合調查，讓醜聞纏身的Meta再陷監管風暴。

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社群媒體龍頭Meta正在對抗最嚴重的聲譽危機，一名吹哨者公布大量的Meta內部文件，顯示高層早知自家網站會危及青少年身心健康，在美國再度掀起監管呼聲。

麻薩諸塞州檢察長希利（Maura Healey）在聲明中說：「現在改名為Meta的臉書（Facebook），不但未能在平台上保護年輕人，還選擇忽視，有時候甚至加重已知的操縱行為，對孩童身心健康構成實際威脅，為了追求利潤而剝削兒童。」

聯合展開調查的州檢察長包括紐約州、科羅拉多州、加州、佛羅里達州、肯塔基州、內布拉斯加州、新澤西州、田納西州與佛蒙特州的州檢察長。州檢察長是各州的最高執法官員與法律顧問。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說，這次調查主要鎖定Meta提高年輕用戶使用Instagram頻率與時間長度所使用的技術，以及因而造成的傷害。

邦塔在聲明中說：「有報導披露，Meta自己的內部研究顯示，使用Instagram與年輕人受到身心健康傷害風險升高有關，包括得到憂鬱症、飲食障礙症，甚至是結束生命等。」

Meta對這項調查提出反擊，宣稱這些指控都不是真的，已着手在線上保護年輕人。Meta在聲明中說：「這些指控不是真的，也凸顯對事實有很深的誤解。」

Meta又說：「我們持續建立新功能，協助可能有負面社交比較或身體形象問題的人，包括將推出新的『喘息』功能，以及將他們導向接觸其他類型的內容。」

© 2021 AFP