IS料將有更多攻擊行動 美軍司令：已準備好反擊

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾26日電） 伊斯蘭國（IS）今天在阿富汗首都喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊奪走多條人命，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，IS料將有更多攻擊行動，而美軍已做好反擊準備。

伊斯蘭國自殺炸彈客今天攻擊聚集在喀布爾機場外，盼逃離塔利班（Taliban）控制的阿富汗群眾，造成至少73人喪命，包括13名美軍，已知18名美軍受傷。美國總統拜登誓言緝兇。

塔利班表示，兩起爆炸造成13到20人喪生，52人受傷。阿富汗前政府衛生官員則說，阿富汗人死亡總數恐怕增至60人。喀布爾的醫院稍早通報有6人喪命，受傷人數增加到90人。

麥肯錫在記者會中說，美國預料伊斯蘭國在喀布爾還會有更多的攻擊行動，而美軍已經準備好反擊。

後來喀布爾傳出巨大的爆炸聲。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，這是美軍在進行控制爆破，目的是要銷毀在機場的設備。這個說法尚未獲得證實。

拜登先前示警，喀布爾機場面臨伊斯蘭國在阿富汗的分支「嚴重」恐怖分子威脅。

伊斯蘭國的死對頭塔利班譴責這些爆炸案，並稱事件發生在美軍控制的區域。

© 2021 AFP