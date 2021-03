IS讓摩蘇爾變廢墟 教宗到訪為受難者祈禱

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社摩蘇爾7日電) 天主教教宗方濟各(Pope Francis)今天拜訪伊拉克摩蘇爾市(Mosul)。他在一座損毀的教堂外為戰爭受難者祈禱。

激進組織伊斯蘭國(IS)在2014至2017年間佔領伊拉克北部的摩蘇爾,期間大肆殘害當地歷史悠久的基督徒團體。

方濟各今天在阿爾塔西亞教堂(Al-Tahera)半倒的石牆前,籲請伊拉克和中東的基督徒留在家園。這座教堂的屋頂在2017年與伊斯蘭國抗戰期間崩毀。

方濟各以「悲劇」形容基督徒大舉遷出戰亂頻仍的伊拉克,以及更大範圍的中東區域。他說這「不只是對有關個人和社區,也對他們離開的社會造成無法估量的傷害」。

伊斯蘭國的屠殺迫使伊拉克北部尼尼維省(Nineveh)數以十萬計的基督徒逃亡。2003年美國帶頭入侵之前,伊拉克還有約150萬基督徒,如今已減至不到40萬人。

信徒們今天聚集在阿爾塔西亞教堂院落。摩蘇爾市天主教神父奇托(Boutros Chito)說,教宗來訪可以改變人們怎麼看待這個城市。他告訴法新社:「教宗方濟各會向全世界公告,我們是和平的子民與愛的文明。」

教宗今天也讚美摩蘇爾的努爾清真寺(Al-Nouri)及其知名宣禮塔「駝背塔」(Al-Hadba),二者在與伊斯蘭國抗戰期間被毀。

教宗還說,摩蘇爾的時間聖母教堂(Church of Our Lady of the Hour)「提醒行人生命短暫、時間寶貴」。

除了摩蘇爾,教宗今天也前往伊拉克北部的卡拉哥希鎮(Qaraqosh),在一座古老教堂與基督徒會面。

伊斯蘭國2014年攻入卡拉哥希鎮時曾縱火焚燒這座教堂,但2016年激進份子被驅離後,教堂壯觀的大理石地板與柱子已獲修復,信徒今天聚集在教堂歡迎教宗。

