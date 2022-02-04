IS首腦喪命 俄稱支持美國反恐

（法新社莫斯科3日電） 極端組織伊斯蘭國（IS）領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）今天稍早命喪美軍突擊，俄羅斯隨後表示，支持美國反恐立場。在美俄因烏克蘭議題而緊張關係升高之際，俄方罕見語氣稍緩。

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俄羅斯外交部在聲明中說：「我們支持其他國家各項努力，包括美國率領的國際聯盟成員在反恐方面的行動。」但若證實美國在突擊行動中造成平民傷亡，俄方也要求「徹底調查」。

美國總統拜登今天表示，IS首腦哈希米在美國特種部隊突擊他在敘利亞的藏身處後自我引爆，這場夜間直升機突擊行動「極具挑戰」。

美軍2019年在敘利亞同一地區發起類似行動，造成更為知名的伊斯蘭國前任首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡，哈希米之死是IS自那起事件以來的最大挫敗。

俄方表示，已「準備好與所有利害關係國家合作，一起有效因應這類共同威脅（恐怖主義）」，並說俄國在打擊敘利亞境內恐怖主義上「做出決定性貢獻」。

俄軍介入敘利亞內戰，但支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，美國則支持反政府的庫德族民兵組織。

美國指控俄羅斯正計畫入侵烏克蘭，俄國和西方國家最近幾周緊張關係急速升高。

© 2022 AFP