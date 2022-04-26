ISS首批民間太空人濺落佛州外海 寫下新頁

（法新社華盛頓25日電） 由3名富商和1名前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人組成的民間團隊在國際太空站（ISS）待了超過2個星期後，今天濺落在美國佛羅里達州外海，寫下商業太空飛行的里程碑。

廣告 繼續瀏覽後續

負責「公理1號」（Axiom-1）載送任務的美國太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍」（Crew Dragon）太空船於美東時間25日下午1時06分頂着4個巨型降落傘緩緩飄落在佛州傑克森維爾市（Jacksonville）附近的大西洋上。

公理太空公司（Axiom Space Inc.）營運長哈斯曼（Derek Hassmann）隨後在記者會上表示，這4名太空人「精神很好」。

哈斯曼說：「我們證明了我們可以讓太空人做好準備，讓他們在軌道上有效率又有成效，我們已經準備好再做一次。」

公理太空公司分別為了運輸服務和使用國際太空站付費給SpaceX和NASA，同時也向3名富商各收取據信5500萬美元的費用。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）發推文表示：「公理1號，歡迎回家！若沒有NASA和私人產業的合作，公理1號及我們在這趟商業太空旅行中看到的所有進展都不可能成真。」

© 2022 AFP