Medicago與葛蘭素史克疫苗臨床試驗傳出好消息

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（法新社倫敦18日電） 加拿大生技公司Medicago與英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）今天宣布，雙方合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗的期中試驗報佳音。

兩家公司寄望這款以植物為基礎的疫苗，能加入全球抗疫陣容。葛蘭素史克另一款疫苗的臨床試驗昨天也傳出好消息。

葛蘭素史克疫苗部門醫學長布洛爾（Thomas Breuer）在和Medicago的聯合聲明中說：「我們很高興看到（試驗）結果，顯示非常強勁的免疫反應。」

「我們期待這款冷藏安定的候選疫苗在進行中的第三階段（最終）臨床試驗結果，能使我們對全球抗疫的貢獻向前邁進一步。」

對於無法將疫苗儲存在超低溫環境下的開發中國家來說，可以存在冰箱的疫苗攸關重大。

Medicago科學和醫療事務執行副總裁藍德瑞（Nathalie Landry）表示，在施打了兩劑後，這款候選疫苗「在所有受試者中誘導出強勁的中和抗體和細胞免疫反應，無論年齡為何」。

「在交叉保護成為全球疫苗行動的一項重要考量之下，我們希望在全球對抗COVID-19戰爭中，增添另一項利器。」

© 2021 AFP