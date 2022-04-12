Meta測試新功能 Horizon Worlds可賣虛擬物件

（法新社舊金山11日電） 社群網站臉書（Facebook）與Instagram的母公司Meta今天表示，將讓內容創作者有機會在虛擬實境平台Horizon Worlds向使用者銷售虛擬物件。

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設於加州的科技巨擘Meta在新聞稿中說：「舉例來說，玩家可為時尚世界創造與販售配件，或為進入新世界提供付費入場券。」

Meta等公司稱元宇宙是網路發展的未來。元宇宙是由一組平行「宇宙」組成，主要透過擴增與虛擬實境平台進入。Horizon Worlds是Meta元宇宙的主要平台。

元宇宙已以基本型態存在於電玩中，像在「當個創世神」（Minecraft）、「要塞英雄」（Fortnite）、「機器磚塊」（Roblox）等，還有在Horizon Worlds與VRChat等社交平台，民眾聚集在那不只是為了玩樂，還可以互動、參加活動。

收入大多仰賴大規模定向廣告的Meta，已經將推動元宇宙的興起當成公司的使命，以期在下波爭奪公眾注意力的戰爭中搶得一席之地。

為了達成這個目標，Meta想方設法吸引內容創作者，因為他們可能會帶來更多新用戶。

Meta去年10月替Horizon Worlds創作者設立一個金額達1000萬美元（約新台幣2億9445萬元）的基金。Meta表示，Horizon Worlds現在已有1萬多個不同的「世界」。

Meta說：「我們今天推出的功能，是要與一些創作者一同測試，以取得他們的回饋，這類工具是實現我們對元宇宙長期願景的一步，讓創作者得以此維生，讓民眾可以購買數位商品、服務與體驗。」

Meta也打算試行向達到特定目標的創作者提供獎金，像是「建構吸引玩家停留最長時間的世界」。

Meta說，這些獎金「將不會被扣費，會全額付給創作者」，而販售虛擬物品獲得的收益，將收取傭金。

根據美國科技媒體網站The Verge今年2月發布的文章，Horizon Worlds在美國與加拿大已有超過30萬名用戶。

© 2022 AFP