MIT教授陳剛被控隱匿與中國關係 美檢撤銷指控

（法新社華盛頓20日電） 美國聯邦檢察官今天撤回對麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）的刑事指控。中國出生的他原先被控未揭露與中國政府的關係。

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陳剛是MIT帕帕拉多微型/奈米工程實驗室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory）的負責人，並曾擔任MIT機械工程系主任。他原先被控電彙詐欺、未申報外國銀行帳戶，以及做出不實陳述。

法新社報導，聯邦檢察官羅林斯（Rachael Rollins）表示，基於檢方持續調查本案的結果，現已撤銷對陳剛的指控。

羅林斯在聲明中說，經過審慎評估所有證據中的新資訊，檢方認定無法在審理時盡到舉證責任。

陳剛是在2000年成為美國公民，去年1月被捕，他被控在向美國能源部申請補助時，未揭露與中國政府機構的關係。陳剛否認相關罪名。

美國司法部在前總統川普任內發起「中國行動」（China Initiative），一些知名學者遭調查和逮捕，陳剛是其中之一。

美方行動的目的在對抗中國的「經濟間諜活動」和「研究竊取」，現任總統拜登上任後，仍繼續執行相關行動。但相關調查也挨批是在鎖定有中國背景的學者，之前也有其他幾個案件被撤銷。

© 2022 AFP