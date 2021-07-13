MLB全壘打大賽阿隆索衛冕成功 大谷翔平首輪出局

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（法新社丹佛12日電） 阿隆索今天在決賽以23比22技壓曼西尼，於MLB全壘打大賽衛冕成功。備受矚目的「二刀流」好手大谷翔平，則是歷經加賽後，意外在首輪提前出局。

美國職棒大聯盟MLB明星賽活動之一的全壘打大賽，今天在科羅拉多洛磯的主場進行。紐約大都會的阿隆索（Pete Alonso）是2019年全壘打大賽冠軍。MLB去年因疫情取消明星賽。

全壘打大賽首輪由8名球員兩兩對決，4組的對戰中，在規定時間內擊出較多全壘打的選手將可晉級次輪。

這次全壘打大賽最大的焦點，是明星賽前揮出33支全壘打、暫居全聯盟全壘打王的洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，但他意外在首輪出局。

這次全壘打大賽的決賽，由巴爾的摩金鶯的曼西尼（Trey Mancini）和尋求衛冕的阿隆索對決。

率先上場的曼西尼揮出22支全壘打，最遠的1支，飛行距離達到490英尺遠。隨後上場的阿隆索第1次出棒就開轟，最後他揮出23支全壘打，最遠的一支達到509英尺遠，充分展現他的擊球爆發力。

阿隆索在上一次的全壘打大賽奪冠技驚四座，這次被排為第5種子。他今天在首輪一口氣轟出35支全壘打，擊敗打了28支全壘打的第4種子堪薩斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez），還打破小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首輪29轟紀錄。

阿隆索第2輪比賽時間還沒用完，就以16比15技壓華盛頓國民第8種子蘇鐸（Juan Soto）。蘇鐸首輪以31比28擊敗大熱門大谷翔平。

曼西尼是這次全壘打大賽的第6種子，他在休息一年抗癌成功後，本季重返球場。首輪他以24比23險勝第3種子奧克蘭運動家的歐爾森（Matt Olson）。

次輪在比賽時間還有剩的情況下，曼西尼就以13比12擊敗地主科羅拉多洛磯的史托瑞（Trevor Story）。史托瑞首輪20比19險勝第2種子德州遊騎兵的蓋洛（Joey Gallo）晉級。

名列頭號種子的大谷翔平，首輪被排在壓軸的最後一組出賽。他與蘇鐸各揮出22轟後，加賽又分別打出6支全壘打，最後一個分出勝負的機會，蘇鐸在3次出手機會中全部敲出全壘打，大谷翔平則是在第一次揮擊就失手，最終以總數28比31爆冷遭到淘汰。

© 2021 AFP