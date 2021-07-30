MLB國民隊4球員8職員確診 與費城人賽事延期

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（法新社華盛頓28日電） 華盛頓國民隊4名球員及8名隊職員確診感染Covid-19（2019冠狀病毒疾病），美國職棒大聯盟MLB因此延後國民原定今天與費城費城人隊的比賽。

大聯盟聲明指出，今天的比賽延後至明天，這樣就有更多時間進行采檢及接觸史調查。

昨天國民隊游擊手透納（Trea Turner）在與費城人比賽第1局就被換下場，原因是球隊接獲他采檢陽性通知。

球隊擴大采檢發現另有3名球員及8名工作人員染疫，這些人已接受隔離。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「一些人無癥狀，一些有癥狀。很遺憾發生這種事，但我們會遵照MLB規定。」

國民是2019年世界大賽冠軍，本季開季就因疫情爆發晚5天才打開幕戰。國民全隊疫苗施打率超過8成5，因此根據聯盟規定放寬了部分防疫限制。

馬丁尼茲表示，12名采檢陽性者大多已接種疫苗，「因此沒人狀況嚴重，這是好事。我真的認為疫苗幫了很大的忙，我鼓勵大家打，真的有幫助，我是親眼看到的，感染者基本上都有點像小感冒，但狀況不錯。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP