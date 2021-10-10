MLB國聯分區系列賽 勇士G2完封釀酒人扳平戰局

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（法新社密爾瓦基9日電） 美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天靠着先發投手佛里特6局好投壓制對手，以及打線適時發揮，以3比0力克密爾瓦基釀酒人，在MLB國家聯盟分區系列賽扳回一城，兩隊系列賽1比1暫時平手。

此役佛里特（Max Fried）完全壓制釀酒人打線，僅被敲出3支安打，包括第2與第4局各1支一壘安打，以及6局下兩出局後阿達梅斯（Willy Adames）的二壘安打，另投出9次三振，沒有保送。

釀酒人最後3個半局各有2名跑者站上壘包，可惜都後繼無力，沒能打破鴨蛋。 勇士昨天系列賽首戰以1比2敗北後，今天靠着3局上3支安打串連攻下2分奠定勝基。索萊爾（Jorge Soler）1出局後敲出二壘安打，弗利曼（Freddie Freeman）以帶有打點的一壘安打響應，接着阿比斯（Ozzie Albies）揮出二壘安打，把弗利曼送回本壘得分。 6局上，本季例行賽有33支全壘打的萊里（Austin Riley）再以一支中右外野陽春炮為勇士添加保險分，終場勇士就靠着這3分拿下勝利。

釀酒人7局下兩出局後出現得分曙光，烏力亞斯（Luis Urias）先靠安打上一壘，凱恩（Lorenzo Cain）接着獲得保送，但馬切克（Tyler Matzek）臨危受命救援不負所託，三振掉代打泰勒（Tyrone Taylor），讓釀酒人徒留殘壘。 8局下，皮特森（Jace Peterson）四壞球上壘後，王寇頓（Kolten Wong）安打，但馬切克及時回穩解決接下來3名打者，讓釀酒人白白浪費無人出局2在壘的大好反攻機會。

9下勇士派出本季43次上場救援、37次救援成功的史密斯（Will Smith）把關，誰知釀酒人一開局就重演8下劇本，先獲保送後，再敲出一壘安打，所幸史密斯及時穩住陣腳，靠着讓打者高飛球出局與雙殺，驚險拿下救援成功。 釀酒人先發投手伍德拉夫（Brandon Woodruff）此役6局投球被敲出5支安打失3分，另有7次三振與1次保送，表現差強人意，可惜得不到隊友火力支援，黯然吞下敗投。 兩隊11日將移師亞特蘭大打系列賽第3戰，勇士派出安德森（Ian Anderson）主投，釀酒人還沒決定先發投手。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP