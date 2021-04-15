MLB太空人疑有球員染疫 5主力球員遭列傷兵

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（法新社休士頓14日電） 美國職棒大聯盟MLB電視網稱，有1名休士頓太空人球員感染新型冠狀病毒，但球隊未證實，僅依聯盟的健康暨安全條例，將隊上5名主力球員列入傷兵名單。

被太空人放進傷兵名單的有明星二壘手阿圖維（Jose Altuve）、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、指定打擊阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、捕手馬多納多（Martin Maldonado）、替補內野手賈西亞（Robel Garcia）。

太空人總經理克里克（James Click）表示，這是依據「健康暨安全條例而致的結果」。MLB考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，訂出一套健康暨安全條例。

克里克表示，他無法透露列入傷兵名單的球員中是否有人染疫，但他們會缺席多久，「取決於他們接下來的篩檢結果」。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示，這次被放到傷兵名單的5名球員，至少都已施打一劑疫苗。

根據MLB電視網，太空人陣中有1人的病毒篩檢結果呈陽性反應，但球隊並未證實這個說法。

儘管多名主力球員無法出賽，太空人今天主場迎戰底特律老虎的比賽照常舉行。

本季至今，太空人全隊打進的56分打點中，有19分是阿爾瓦雷茲、阿圖維、布萊格曼3人的功勞，3人共揮出5支全壘打。目前，阿圖維的打擊率是3成18，布萊格曼為2成86，阿爾瓦雷茲則有2成83。

© 2021 AFP