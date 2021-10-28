MLB太空人7比2氣走勇士 扳平世界大賽戰局

（法新社休士頓27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人的阿圖維今天大展身手，敲出1支全壘打又跑回2分，助隊以7比2擊敗亞特蘭大勇士，一雪昨天首戰2比6落敗之恥，在世界大賽第2戰扳成1比1平手。

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休士頓先發投手厄基迪（Jose Urquidy）主投5局，三振掉7名勇士，拿下今天的勝投。

1下，「阿土伯」阿圖維（Jose Altuve）敲出二壘安打，靠着隊友高飛球出局站上3壘，在布萊格曼（Alex Bregman）高飛犧牲打掩護下跑回1分，助太空人先馳得點。

2上，勇士的達諾（Travis d'Arnaud）敲出陽春全壘打扳平，但太空人2下塔克（Kyle Tucker）、古利爾（Yuli Gurriel）、希瑞（Jose Siri）、馬多納多（Martin Maldonado）、布蘭特利（Michael Brantley）接連敲出安打一舉打下4分，將領先分數拉大到5比1。

5上，達諾敲出一壘安打，靠着太空人投手厄基迪暴投與隊友羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出滾地球站3壘，在弗利曼（Freddie Freeman）敲安時奔回本壘，為勇士追回1分。

6下，阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）獲得保送，在柯利亞（Carlos Correa）揮出一壘安打時站上2壘，在塔克敲出滾地球時跑到3壘，之後靠野手選擇跑回本壘得分，將太空人比數拉大到6比2。

7下，阿圖維第一個上場就揮出陽春炮，是他季後賽生涯第22發全壘打，再將比數擴大到7比2。

© 2021 AFP