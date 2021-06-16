MLB宣布 21日起投手使用外部物質將禁賽10天

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（法新社洛杉磯15日電） 美國職棒大聯盟MLB今天宣布，為創造公平比賽環境，投手往後不得再使用黏性物質改變投球轉速與對球的控制力，違者將禁賽10天，但禁賽期間仍可支薪。新規將於21日起實施。

投手使用黏性物質的問題近來被放到放大鏡底下檢視，因為打從新球季開打就看到打者打擊率一落千丈，投手三振率卻一路飆高。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，調查後發現投手普遍使用外部物質，因此打算嚴懲改變球的狀態的投手和隊職員。

他說：「一再警告卻不見效果，搜集棒球界現役與退役球員的資訊、歷經兩個月廣泛的資料搜集，也聽取球迷意見、經過謹慎審議，做過這麼多事之後，我判斷有必要針對外部物質祭出新執法，才能讓比賽環境公平。」

「我了解對球使用外部物質的做法行之有年，但我們今天看到的是客觀上非常不同的狀況，使用更黏物質的情況比以往更頻繁。」

「更顯而易見的是，大體說來，外部物質的使用已從原本增加握力的用意變了樣，這是不公平的競爭優勢，導致不作為且不公平的比賽環境。」

根據新方針，先發投手一場比賽內將被多次檢視用球，確定他們遵守規則，中繼投手每場比賽也會至少被檢查一次。

© 2021 AFP