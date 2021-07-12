MLB明星賽全壘打大賽 大谷翔平奪冠呼聲高

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（法新社丹佛11日電） 美國職棒大聯盟MLB明星賽全壘打大賽，賽事的第一種子，也是奪冠呼聲最高的，是目前暫居全壘打王的日籍「二刀流」好手大谷翔平。

美國職棒大聯盟MLB明星賽的全壘打大賽明天登場，目前暫居全聯盟全壘打王的日籍「二刀流」好手大谷翔平奪冠呼聲最高，也被排做第1種子。

洛杉磯天使的大谷翔平，明星賽前轟出33支全壘打，以這樣的速度打下去，全年的產量上看60支，而他若能保持健康，要挑戰成為近20年來首名有此成就的選手，並非不可能。大谷翔平首輪將對上第8種子華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto）。

紐約大都會的阿隆索（Pete Alonso）將尋求衛冕。他在2019年擊出53支全壘打，去年在受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而「縮水」的球季，也揮出16支全壘打，本季則是已有17轟的表現。

阿隆索開轟的實力不容小覷，有機會成為繼小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）後，第3位連續兩次贏得全壘打大賽的球員。阿隆索這次列為第5種子，首輪將對上第4種子堪薩斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）。

其他參賽球員於首輪的對戰，分別是第2種子德州遊騎兵的蓋洛（Joey Gallo）對上第7種子地主科羅拉多洛磯的史托瑞（Trevor Story），以及第3種子奧克蘭運動家的歐爾森（Matt Olson）對上第6種子巴爾的摩金鶯的曼西尼（Trey Mancini）。

© 2021 AFP