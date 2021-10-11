MLB瓦茲蓋斯再見轟 紅襪對光芒聽牌

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（法新社波士頓10日電） 美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天靠瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）13局下敲出再見兩分炮，終場6比4擊敗坦帕灣光芒，在美國聯盟分區系列賽以2勝1敗聽牌。

光芒的梅多斯（Austin Meadows）今天1上敲出兩分炮先馳得點；紅襪的舒瓦伯（Kyle Schwarber）1下回敬陽春炮。

紅襪3下靠赫南德茲（Enrique Hernandez）和德佛斯（Rafael Devers）帶有打點的安打，取得3比2領先。赫南德茲5下補上陽春炮，但光芒8上憑藉佛朗哥（Wander Franco）陽春彈和阿羅薩雷納（Randy Arozarena）帶有打點的安打，追成4比4平手。

兩隊激戰到延長賽，光芒的基爾麥爾（Kevin Kiermaier）13上原以為打回超前分，但球飛到右外野圍牆、再意外彈到紅襪右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）身上，最後彈出牆外，裁判之後按規定判為場地二安。芬威球場低矮的右外野全壘打牆讓紅襪幸運躲過落後局面。

瓦茲蓋斯13下敲出再見兩分炮，助紅襪6比4擊退光芒，在5戰3勝制的美聯分區系列賽以2勝1敗聽牌。兩隊明天繼續在芬威球場打第4戰。

© 2021 AFP