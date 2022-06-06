MTV電影電視大獎 辛蒂亞憑藉2作品稱霸

（法新社洛杉磯5日電） 美國女星辛蒂亞（Zendaya）今天稱霸MTV電影電視大獎（MTV Movie and TV Awards），她的青少年電視劇「高校十八禁」和超級英雄片「蜘蛛人：無家日」分別獲票選為最佳劇集和最佳電影。

廣告 繼續瀏覽後續

MTV電影電視大獎得主由民眾線上票選，最後結果凸顯25歲前迪士尼童星辛蒂亞的超高人氣。她還以HBO影集「高校十八禁」（Euphoria）贏得最佳劇集演出獎，這部作品也抱回「最佳打鬥」及最佳螢幕情侶「拍拖」獎。

MTV電影電視大獎長久以來會頒發「金爆米花」獎座，詼諧的獎項從「最佳接吻」到「最驚悚演出」皆有。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）是疫情後票房最好的強檔鉅片，因此拿下最佳電影獎並不令人意外。

辛蒂亞的男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）也以這部片拿下最佳電影演出獎。

至於其他一些大咖藝人，首先不得不提到獲頒世代特別獎（Generation Award）的知名女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。 她感謝生命中的「真愛」，還告訴未婚夫班艾佛列克（Ben Affleck）和「家中所有人」她會趕回家吃晚餐。

珍妮佛羅培茲也以電影「娶我吧！」（Marry Me）中的On My Way (Marry Me)贏得最佳歌曲獎。19歲的葛萊美獎得主奧莉維亞（Olivia Rodrigo）則以「Olivia Rodrigo：情歌少女」（Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U）贏得最佳音樂紀錄片獎。

美國諧星傑克布萊克（Jack Black）今天也獲得主辦單位表揚，這位52歲資深演員試着精力充沛地入場，在台上翻筋鬥，贏得年輕觀眾熱烈歡呼，然後氣喘籲籲地說「我需要一點氧氣」。

因飾演「哈利波特」走紅的英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）則以「失落謎城」（The Lost City）贏得最佳反派獎。他開玩笑說，他的英國口音讓他裝起邪惡來輕而易舉。

© 2022 AFP