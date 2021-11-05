NASA將發射太空飛行器 測試小行星改道不撞地球

（法新社華盛頓4日電） 1998年的好萊塢鉅制「世界末日」，片中男星布魯斯威利與班艾佛列克互飆演技，聯手摧毀眼看就要撞上地球的小行星，不過美國國家航空暨太空總署（NASA）打算讓此景成真。

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法新社報導，雖然地球目前並未遭遇如此迫切危機，不過美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫明年發射太空飛行器，以每小時2萬4000公里速度撞擊小行星，藉此測試「行星防禦」（Planetary Defense）。

這項名為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）計畫，將驗證倘若日後小行星對地球構成威脅，讓它改道的辦法是否可行。

NASA今天說明執行DART任務的細節，估計這項任務所需經費約3億3000萬美元（約新台幣92億元）。

NASA行星防禦協調辦公室（The Planetary Defense Coordination Office, PDCO）的強生（Lindley Johnson）表示：「雖然就目前所知，並沒有小行星會撞擊地球，但是我們知道在外太空，有很多近地小行星，而行星防禦的關鍵就是，在小行星構成撞擊威脅前找到它們，我們不要落入當小行星直撲地球而來，才不得不測試行星防禦能力的處境。」

預計太平洋時間（Pacific time）11月23日晚上10時20分，美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭將搭載執行DART任務的太空飛行器，從加州範登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。

若屆時按預定時間發射，2022年9月26日至10月1日期間，這艘太空飛行器將在距離地球約680萬英里（約1094萬公里）處撞擊小行星。

這個目標物、小行星「迪莫莫斯」（Dimorphos）直徑約525英尺（約160公尺），環繞着另個較大的小行星「迪迪摩斯」（Didymos）運行。

一顆由義大利太空總署（Italian Space Agency）打造的配備攝影機小型衛星，將拍攝畫面。撞擊前10天，執行DART任務的太空飛行器將彈射出小型衛星。

約翰霍普金斯大學應用物理學實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）的夏波（Nancy Chabot）表示，執行DART任務的太空飛行器屆時撞擊重量為1210磅（548公斤），但不會「摧毀」那顆小行星。

這項測試的目的是協助科學家了解，若有朝一日某個小行星直撲地球而來，究竟需要多少動量才能使小行星改道。

夏波說，迪莫莫斯是一種太空中最常見的小行星，大約有45億年歷史。

強生說，NASA已編目超過2萬7000顆近地小行星，但目前都不會對地球構成迫切危險。

1999年發現的寬1650英尺（503公尺）小行星貝努（Bennu），將在2135年通過地球，距離是地球到月亮間一半以內，不過撞擊地球的機率微乎其微。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

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