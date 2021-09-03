NASA毅力號火星探測車 首次成功採樣

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（法新社華盛頓3日電） 美國國家航空暨太空總署 (NASA)「毅力號」探測車繼第一次嘗試失敗後，這一次很可能成功取樣，挖起了一塊火星岩石，可提供地球科學家未來分析，以尋找火星上生命跡象。

上個月的第一次嘗試失敗了，因為岩石過於易碎，無法承受機器手臂鑽孔。探測車只好又走半英里，到更佳地點嘗試。9月1日傳回來的資料顯示，這一次的努力成功了。

毅力號探測車首席工程師史蒂澤納（Adam Steltzner）說，它是完美的核心樣本。史蒂澤納2日在推特上寫道：「我從沒因看到岩石上有洞而如此開心過。」

但NASA昨天透過新聞稿表示，結果還有一點不確定，因為1日拍攝的照片可以看到管子里有顆樣本，但探測車機器手臂完成取樣後的照片卻由於光線不足太過模糊，不過「團隊相信樣本就在採樣管里」。

更多光線較佳的照片預計4日傳回。

NASA位於巴沙迪納的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）計畫經理崔瑟波（Jennifer Trosper）在聲明中表示：「團隊決定了一處地點，選擇並鑽探一塊可行且具有科學價值的岩石。我們會解決照片光線條件的小問題，且仍相信採樣管里有樣本。」

NASA最新的火星探測車毅力號2月間降落在星球上古代湖泊的傑哲羅隕石坑（Jezero crater），它的任務就是要尋找古代微生物生命的跡象。

它配備的科學儀器能判斷化學與礦物組成，並尋找有機物質，也能更完善地歸納火星的地質過程。

探測車2公尺長的機器手臂末端有鑽孔與取芯鑽頭，能挖取比鉛筆稍微厚一點樣本，然後儲存於腹部下。

NASA計畫發射太空船於2030年代攜回毅力號搜集到的大約30個樣本，讓科學家進行更詳細分析，或許能確認火星上的確曾存在微生物生命。

© 2021 AFP