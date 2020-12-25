NBA兩代看板球星 唐西奇耶誕大戰對決詹姆斯

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（法新社洛杉磯24日電） 美國職籃NBA才華洋溢的21歲斯洛維尼新星唐西奇，將在今年的「耶誕大戰」率達拉斯獨行俠，挑戰有詹姆斯坐鎮的洛杉磯湖人。

法新社報導，唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）兩人在上一季的年度最有價值球員（MVP）就拚得很兇，兩人今年也繼續被看好是年度MVP的熱門。

30日將滿36歲的詹姆斯，已是NBA這10幾年來的看板人物，10次打進總冠軍賽，4次成功奪冠，也4次獲得年度MVP殊榮。

2018年選秀會，唐西奇被亞特蘭大老鷹以第1輪第3順位的探花簽選上，但立即被交易到達拉斯獨行俠，他一站上NBA舞台就發光發熱。

唐西奇是2019年的年度最佳新秀，上季平均可獲28.8分、9.4籃板、8.8助攻，展望未來10年，他也很有可能成為NBA的看板球星。

不過唐西奇謙虛地說：「要成為NBA的看板人物之一，我還有很長的路要走。」

在22日的新季開幕戰，詹姆斯拿下22分，隊友戴維斯（Anthony Davis）則獲得18分，但湖人仍以109比116不敵同城的快艇。

獨行俠本季首戰，唐西奇雖6次在3分線外出手全部落空，但仍轟下全場最高32分，但球隊以102比106敗給鳳凰城太陽。

© 2020 AFP