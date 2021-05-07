NBA加州洛城內戰 快艇本季例行賽橫掃湖人

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（法新社洛杉磯6日電） NBA今天上演加州內戰，洛杉磯快艇球星喬治（Paul George）拿下陣中最高24分，率隊以118比94大勝洛杉磯湖人。快艇本季例行賽對上湖人每戰皆捷。

快艇此役5位先發球員得分皆達兩位數，喬治繳出24分、7籃板，雷納德（Kawhi Leonard）拿下15分、8籃板、6助攻，祖巴奇（Ivica Zubac）貢獻14分、8籃板，莫里斯（Marcus Morris Sr.）及傑克森（Reggie Jackson）分別獲得10分。

快艇目前三分球命中率傲視全聯盟，此戰上半場三分線19投11中，命中率高達57.9%，因此很早就已大幅領先湖人。

在贏得此役後，快艇本季例行賽橫掃湖人，寫下自2015-2016年賽季以來首次。快艇目前戰績是45勝22敗，超越44勝22敗的丹佛金塊，在西區排名第3，

相較之下，湖人在輸掉此戰後，目前以37勝29負戰績，與波特蘭拓荒者（37勝29負）在西區並列第6。在過去9場比賽中，湖人共輸掉7場。

湖人此役多位主力球員無法上場，包括球星詹姆斯（LeBron James）右腳高位腳踝扭傷、施洛德（Dennis Schroder）因為健康及安全協議停賽，何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）則是小腿拉傷。

雪上加霜的是，湖人另一名球星戴維斯（Anthony Davis）在首節就因背部痙攣而離場，下場治療後未再回到場上。

© 2021 AFP