NBA助攻王史塔克頓不戴口罩 季票遭母校取消

（法新社華盛頓州斯波坎23日電） 岡薩加大學今天取消校友、美國職籃NBA傳奇球星史塔克頓的季票，因為他拒絕戴口罩，違反COVID-19防疫規定。

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10度入選明星賽的史塔克頓（John Stockton），在遭母校、華盛頓州斯波坎（Spokane）岡薩加大學（Gonzaga University）警告違反校隊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範之後，季票接着也被取消。

校方發言人說：「岡薩加大學持續努力落實華州和校方下達的健康安全守則，包括執行室內口罩令。出席籃球比賽的人員都必須全程佩戴口罩。」

59歲的史塔克頓在去年夏天的影片中，公開表達他對COVID-19疫苗的看法。

史塔克頓告訴地方媒體「發言人評論報」（The Spokesman-Review）說：「基本上，講到底他們就是要我去看球時把口罩戴上，因為身為公眾人物、比較顯眼，也容易引人注目。」

「他們因此收到投訴，感受到高層的關切，但究竟是什麼樣的高層，他們並未提到，但不論如何，他們要求我，要嘛就是戴上口罩，否則他們就要取消我的季票。」

史塔克頓是土生土長的斯波坎人，1980到1984年在岡薩加大學男籃擔任先發球員，期間累積獲得262次抄截，目前仍在校史排名第1。

他1984年NBA選秀於第1輪被猶他爵士選中，NBA生涯19個球季都獻給爵士，期間寫下1萬5806次助攻的NBA紀錄，2003年退休，2009年被選入名人堂。

史塔克頓也曾幫助美國男籃國家隊拿下兩面奧運金牌。

© 2022 AFP