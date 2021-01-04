NBA勇士擊退拓荒者 柯瑞轟生涯新高62分

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（法新社舊金山3日電） NBA勇士今天在主場137比122擊敗拓荒者，首節就攻下21分的柯瑞，整場比賽轟下62分，寫下生涯新高。

美國職籃NBA金州勇士上一場比賽也是對上波特蘭拓荒者，當時勇士在主場98比123不敵拓荒者，今天在柯瑞（Stephen Curry）手感火燙的情況下，在兩隊本季的第2度交手扳回一城。

柯瑞生涯單場最高得分的紀錄是54分，他今天在比賽剩下2分23秒時兩罰俱中，超越個人最佳紀錄。

但他上演的飆分秀還沒結束，接着又接連砍進兩記三分球，今天他一口氣轟下了62分。

這是NBA本季第一次有人的單場得分達到50大關，也是勇士繼湯普森（Klay Thompson ）2016年砍進60分後，隊上再度有球員得分達到60分。

柯瑞的連續罰球命中紀錄雖在今天中斷，但連續罰中80球已締造個人、勇士隊史的最佳紀錄。

本場比賽之前，近4戰拿下3勝的拓荒者並未束手就擒，他們於第4節剩下2分53秒時，在坎特（Enes Kanter）兩罰俱中後，以111比119將落後追到剩下8分差距。

但魏金斯（Andrew Wiggins）17秒後砍進三分球，為比賽勝負定調。

柯瑞這場比賽包括三分球16投8中（命中率高達5成）、整場比賽31次出手命中18球（命中率高達5成8），19次站上罰球線罰進18球。

勇士今天命中率高達5成57，除了柯瑞的62分外，魏金斯為勇士挹注21分，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）攻下17分，魏斯曼（James Wiseman）有12分、11籃板的「雙十」成績，巴斯考（Eric Paschall）也有10分進帳。

拓荒者本場比賽命中率4成18，除里拉德里拉德（Damian Lillard）獲32分，麥卡倫（CJ McCollum）、坎特也分別攻下28分、24分，坎特另外也抓下全場最多的12個籃板。

© 2021 AFP