NBA厄文32分 籃網力克鵜鶘

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（法新社紐奧良20日電） 靠着厄文（Kyrie Irving）貢獻32分，美國職籃NBA布魯克林籃網今天力克紐奧良鵜鶘，134比129拿下勝利。

籃網今天有7名球員得分上雙，其中厄文（KyrieIrving）貢獻32分、哈里斯（Joe Harris）挹注24分，其他如沙米特（Landry Shamet）有18分、葛里芬（Blake Griffin）16分、葛林（Jeff Green）15分、布朗（Bruce Brown）11分11籃板、盧瓦烏卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）也攻下10分。

籃網今天陣中少了多名球星，包括哈登（JamesHarden）因右腿筋拉傷無限期缺陣、杜蘭特（KevinDurant）大腿挫傷觀察，克萊克斯頓（NicolasClaxton）與裴利（Reggie Perry）則因健康與安全守則沒有上場。

????威廉森（Zion Williamson）砍下33分、殷格拉姆（Brandon Ingram）襄助27分，波爾（Lonzo Ball）與馬歇爾（Naji Marshall）各進帳15分，路易斯（KiraLewis Jr.）攻下11分，卻仍無力幫球隊贏球，鵜鶘吃下4連敗。

© 2021 AFP