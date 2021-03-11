NBA唐西奇聯手波辛吉斯 獨行俠逆轉馬刺奪4連勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯10日電） 靠着唐西奇在攻守兩端的出色表現，以及波辛吉斯禁區逞威，達拉斯獨行俠今天以漂亮的逆轉勝為下半季揭開序幕，115比104擊敗聖安東尼奧馬刺，收下4連勝。

唐西奇（Luka Doncic）今天22分、12籃板與12助攻，在達拉斯主場交出生涯第33次、本季第8次大三元；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）則貢獻28分與14籃板，助獨行俠拿下過去14場比賽的第11勝。

李察遜（Josh Richardson）也替獨行俠挹注12分、克雷貝（Maxi Kleber）11分，考利-史坦（Willie Cauley-Stein）則有10分進帳。

馬刺德羅森（DeMar DeRozan）砍下全場最高的30分，另有11助攻，米爾斯（Patty Mills）貢獻14分，蓋伊（Rudy Gay）襄助13分，沃克四世（Lonnie Walker IV）與強森（Keldon Johnson）各拿12分，莫瑞（Dejounte Murray）11分。

今天上半場領先的馬刺下半場面對獨行俠反攻，第4節卻頻頻當機，終場前8分鐘連11投不進，等到倒數不到1分鐘時德羅森1個跳投才進，卻已無力回天。

馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）表示：「我們是輸在籃板。波辛吉斯今晚籃板表現太棒了。」

「我以為我們防守唐西奇已經做得夠好了，我們打得很努力、打得很好，但也太多判斷錯誤。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP