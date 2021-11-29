NBA土耳其中鋒將入美國籍 坎特改姓「自由」

（法新社波士頓28日電） 美國體育網站「運動員」（The Athletic）指出，來自土耳其的美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter），明天獲美國籍時，將把姓氏改為「自由」（Freedom）。

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29歲的坎特長久以來直言批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），2017年甚至稱艾爾段是「我國的希特勒（Adolf Hitler）」。

坎特不只毫無保留地批評土耳其，還譴責中國的人權紀錄。他日前上網公開力挺台灣、香港、藏人和維吾爾人，並痛批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。

坎特也點名NBA超級球星詹姆斯（LeBron James），除了批評詹姆斯未提倡接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也提到詹姆斯與全球運動用品供應商耐吉（Nike）的合作關係。

坎特認為Nike未就中國少數民族受到不公待遇採取行動，與Nike代言人詹姆斯的態度脫不了關係，指稱面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。

坎特在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「不要忘了，每當你把那些鞋子穿上腳，把那種T恤穿上身，這一切的背後都充滿了血淚與壓迫。」他控訴有「數以百萬計」的維吾爾人被迫在「現代奴役」工廠里工作。

坎特是在2011年的NBA選秀會上，被猶他爵士在第3順位選上，之後他輾轉待過奧克拉荷馬雷霆、紐約尼克、波特蘭拓荒者。目前他在塞爾蒂克陣中，這是他第2次披上綠衫軍戰袍。

© 2021 AFP