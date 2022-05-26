NBA塞爾蒂克勝熱火 東區冠軍戰聽牌

（法新社邁阿密25日電） 美國職籃NBA季後賽東區冠軍系列賽第5戰，波士頓塞爾蒂克塔特姆、布朗分別攻下22、25分，幫作客的綠衫軍93比80擊敗邁阿密熱火，七戰四勝制系列取得3比2聽牌。

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塔特姆還摘下全場最多的12個籃板外帶9助攻，繳出准大三元數據。

塔特姆賽後說：「還不能鬆懈，下一場回到波士頓還得有今天這樣的表現才行。我們還不能自滿，還有可以修正的地方，也得再打更好，總之離任務結束還早得很。」

綠衫軍在東區季後賽第2輪淘汰衛冕軍密爾瓦基公鹿，帶着聽牌優勢27日（台北時間28日上午8時30分）第6戰將回到主場波士頓，有機會自2010年後再次殺進總冠軍戰。綠衫軍2010年總冠軍戰不敵洛杉磯湖人，波士頓前次拿到總冠軍是2008年擊敗湖人。

兩軍前兩節比分緊咬，塞爾蒂克打完上半場以37比42落後，但綠衫軍第3節拉出32比16的攻勢奠定勝基。

綠衫軍除塔特姆（Jayson Tatum）22分12籃板9助攻，布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高25分，霍福德（Al Horford）16分7籃板、懷特（Derrick White）挹注14分，克服上半場得分乾旱的窘境，下半場轟進56分逆轉戰局。

熱火諸將以阿德巴約（Bam Adebayo）18分10籃板、文森（Gabe Vincent）15分表現較佳；身為得分主力的球星巴特勒（Jimmy Butler）今天18投4中僅拿13分。

© 2022 AFP