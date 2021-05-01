NBA塞爾蒂克延長賽以143比140 逆轉勝馬刺

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（法新社波士頓30日電） 美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）今天狂飆60分創生涯新高，助綠衫軍扭轉上半場一度落後32分劣勢，並在延長賽後以143比140擊敗來犯的聖安東尼奧馬刺。

23歲的塔特姆追平塞爾蒂克傳奇「大鳥」博德（Larry Bird）單場最高分隊史紀錄，也是繼布克（Devin Booker）之後NBA第2位最年輕達成單場60分的球員。塔特姆在延長賽最後12秒4罰全中。

「綠衫軍」塞爾蒂克在上半場結束落後29分，但之後一路猛追。塔特姆在第4節剩38秒時命中三分球，助綠衫軍自第1節初以來，取得127比126首次超前。

塔特姆在最後18秒罰中1球，讓綠衫軍領先2分，但馬刺的德羅森（DeMar DeRozan）在剩10秒時兩罰全中追平比分。兩隊進入延長賽後交替領先，綠衫軍最後更勝一籌。

布朗（Jaylen Brown）為塞爾蒂克挹注17分；奈史密斯（Aaron Nesmith）16分。

馬刺方面，德羅森攻下30分、14助攻；沃克四世（Lonnie Walker IV）和莫瑞（Dejounte Murray）各繳24分。

© 2021 AFP