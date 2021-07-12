NBA字母哥總冠軍賽連兩場破40分 季後賽史上第6位

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（法新社密爾瓦基11日電） 美國職籃NBA公鹿「字母哥」安特托昆博今天拿下41分、13籃板，率隊以120比100擊退鳳凰城太陽，成為NBA總冠軍系列賽史上第6位連續比賽得分破40的球星。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）為兩屆NBA 年度最有價值球員（MVP），他在8日第2戰攻進42分，今天第3役拿下41分，加入喬丹（Michael Jordan）、威斯特（Jerry West）、歐尼爾（Shaquille O?Neal）、貝瑞（Rick Barry）及詹姆斯（LeBron James）之列，成為NBA總冠軍系列賽史上連續比賽得分破40的球星之一。

有記者問他，是否有機會挑戰喬丹總冠軍系列賽連4場得分破40紀錄，安特托昆博強調自己並非喬丹，並稱「我目前只在乎再（贏）一場，僅此而已；儘力而為，做好我們該做的工作」。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）指出，無論統計數據為何，當安特托昆博表現更佳時，球隊也打得更好。

公鹿替補球員波蒂斯（Bobby Portis）則表示，安特托昆博的成功是「籃球之神」對他敬業精神的獎勵。

© 2021 AFP