NBA巫師擒黃蜂 奪東區第8

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（法新社華盛頓16日電） 美國職籃NBA華盛頓巫師今天以115比110擊敗夏洛特黃蜂，並取得東區第8位置。

球星畢爾今天終場前2分53秒上籃得手，助球隊超前比分，加上「衛少」衛斯布魯克大三元演出，帶領巫師115比110擊敗夏洛特黃蜂，並取得東區第8位置。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天在巫師例行賽最終戰繳出23分、15籃板、10助攻大三元。畢爾（Bradley Beal）在休陣3戰後歸隊，攻下全場最高25分。羅培茲（Robin Lopez）為巫師挹注18分，八村壘貢獻16分。

取得東區第8位置對巫師來說很重要，因為第7名和第8名在附加賽有兩次機會，贏一場就可搶下季後賽門票，而第9名和第10名則需要贏兩場才能晉級。

巫師18日將在附加賽踢館東區第7的波士頓塞爾蒂克；東區第10的黃蜂將在當天遠征印第安納溜馬。

黃蜂今天在比賽剩3分12秒時以110比109領先，但黃蜂之後就沒再得分，被巫師超前。

儘管黃蜂後衛羅齊爾（Terry Rozier）繳出22分，波爾（LaMelo Ball）19分，布里吉斯（Miles Bridges ）17分，葛理翰（Devonte' Graham）15分，麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）13分，華盛頓（P.J. Washington）和澤勒（Cody Zeller）各有11分，黃蜂最後仍是本季首吞5連敗。

© 2021 AFP