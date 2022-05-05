NBA巴特勒領軍 熱火灼傷76人

（法新社邁阿密4日電） 美國職籃NBA東區龍頭邁阿密熱火今天在巴特勒砍22分率領下，輕取少了主將恩比德（Joel Embiid）的費城76人，119比103再下一城，在7戰4勝制的季後賽第2輪取得2比0領先。

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76人明星中鋒恩比德在季後賽首輪與多倫多暴龍系列賽的最後1戰被撞到腦震蕩、眼眶骨折，球隊在恩比德缺陣下讓熱火予取予求，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）23分9籃板，巴特勒（Jimmy Butler）貢獻22分12助攻，都是熱火贏球功臣。 76人則以馬克西（Tyrese Maxey）34分得分最高，哈里斯（Tobias Harris）挹注21分，哈登（James Harden）也有20分，但曾三度勇奪得分王的哈登下半場僅得4分，讓熱火輕鬆拿下勝利。

熱火第1節短暫落後，但上半場打完以60比52領先。

熱火板凳此役表現不俗，歐拉迪波（Victor Oladipo）與昨天甫獲選聯盟年度最佳第六人的後衛赫洛（Tyler Herro）分別貢獻19與18分，兩人合計三分線外出手9次命中6球，其中1球還是在比賽倒數1分39秒，巴特勒送出第11次助攻把球傳給歐拉迪波後中的，靠着這顆三分球，熱火把比分拉開成114比101。

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