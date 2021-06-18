NBA年度新秀第一隊 新人王波爾入選

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（法新社紐約17日電） 美國職籃NBA夏洛特黃蜂後衛波爾（LaMelo Ball）生涯的首個賽季一再獲得肯定，昨天榮獲年度最佳新秀頭銜後，今天入選NBA年度新秀第一隊。

波爾和明尼蘇達灰狼後衛愛德華茲（Anthony Edwards）皆囊括所有99張體育記者、作家和球賽主播的選票而入選第一隊，其他隊員包括沙加緬度國王後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、底特律活塞前鋒貝伊（Saddiq Bey）及休士頓火箭前鋒泰特（Jae'Sean Tate）。

新秀第二隊成員包括紐約尼克後衛奎克利（Immanuel Quickley）、明尼蘇達灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）、底特律活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）、 克里夫蘭騎士後衛/前鋒奧科羅（Isaac Okoro）和芝加哥公牛前鋒威廉斯（Patrick Williams）。

波爾曾征戰立陶宛和澳洲籃壇，去年NBA選秀被黃蜂以第1輪第3順位相中。波爾本季在黃蜂出賽51場，平均每場比賽可獲得15.7分、6.1助攻、5.9籃板。

來自喬治亞大學的愛德華茲是去年NBA選秀狀元，他在灰狼均每場比賽可獲19.3分、2.9助攻、4.7籃板。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）

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