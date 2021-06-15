NBA年度防守第1隊 戈貝爾與西蒙斯滿分入選

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（法新社紐約14日電） 美國職籃NBA今天公布年度防守第1隊、第2隊名單。其中，猶他爵士的戈貝爾、費城76人的西蒙斯都以滿分入選年度防守第1隊。

爵士法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）連3季獲頒NBA年度最佳防守球員獎，這也是他連續5季被選入年度防守第1隊。

76人澳洲後衛西蒙斯（Ben Simmons）在年度最佳防守球員獎的票選排名第2，僅輸給戈貝爾，這是他連兩季入選年度防守第1隊。在他率領下，76人在本季例行賽的防守排名第2，僅輸給有戈貝爾坐鎮的爵士。

入圍年度防守第1隊的，還有金州勇士葛林（Draymond Green）、密爾瓦基公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）和他的中鋒隊友安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。

戈貝爾和西蒙斯都獲得全部100張第1名選票，皆以滿分200分入選年度防守第1隊。葛林這次獲得176分，這是他第4次獲選；第2次獲選的哈勒戴拿下157分；3度獲選的安特托昆博則是得到135分。

年度防守第2隊的成員則有邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、後衛巴特勒（Jimmy Butler），76人中鋒恩比德（Joel Embiid）、後衛塞波爾（Matisse Thybulle），和洛杉磯快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）。

巴特勒及阿德巴約都獲得111分；恩比德、塞波爾、雷納德分別拿下87分、63分、43分。

© 2021 AFP