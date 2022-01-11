NBA恩比德轟31分 76人打下火箭收7連勝

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（法新社休士頓10日電） 美國職籃NBA費城76人的恩比德今天攻下全場最高31分，這是他連7場比賽得分破30分，幫助球隊在客場111比91擊敗休士頓火箭，收下7連勝。 恩比德（Joel Embiid）今天16投9中、13次罰球全進，一共拿下31分，並抓下8個籃板、送出6次助攻。 恩比德是NBA史上第2個能夠連4戰都正好拿下31分的球員，麥卡杜（Bob McAdoo）過去曾於1973年有此成就。恩比德在先前對上火箭、奧蘭多魔術及聖安東尼奧馬刺的3場比賽，皆攻下31分。 此役開打前，恩比德本季平均每場比賽可獲26.8分，在得分排行榜上排名第6。 76人今天收下7連勝，是目前東區中連勝最多的球隊，在整個聯盟僅次9連勝的曼菲斯灰熊。 76人除恩比德攻下31分，哈里斯（Tobias Harris）、柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）分別拿下13分、12分，替補的德拉蒙（Andre Drummond）有13分、10籃板的「雙十」成績，塞波爾（Matisse Thybulle）和從板凳出發的喬（Isaiah Joe）分別進帳10分。