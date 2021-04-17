NBA恩比德連3場至少35分 76人擊敗快艇

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（法新社洛杉磯16日電） 美國職籃NBA費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）手感發燙，今天獨得36分，成為自2006年來首名連3場轟下逾35分的76人球員，率隊以106比103擊退洛杉磯快艇。

來自喀麥隆的恩比德兩周前克服左膝骨挫傷，回到先發陣容，今天砍下36分、14籃板，持續為東區龍頭76 人增添進攻火力。

近6場比賽，恩比德平均每場砍下超過30分、拉下至少9個籃板，14日更飆出39分與13籃板的最佳表現，率隊扯破布魯克林籃網。

不過，恩比德是在近3場比賽才正式散發光芒。上一名連續3場飆破35分的76人球員是2006年的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。

柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）為76人挹注18分，3分球12投5中。西蒙斯（Ben Simmons）貢獻12分、9籃板與6助攻。葛林（Danny Green）有11分與7籃板進帳。

快艇明星前鋒喬治（Paul George）砍下37分、9籃板與6助攻，這是他連續第5場得分破30分。派特森（Patrick Patterson）替補上場貢獻18分。

© 2021 AFP