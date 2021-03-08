NBA明星賽三分球大賽 柯瑞力壓康利奪冠

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（法新社亞特蘭大7日電） 美國職籃NBA金州勇士射手柯瑞，今天在明星賽的三分球大賽擊敗參賽者中的大黑馬，猶他爵士的康利，於2015年後再度奪得這項賽事的冠軍。

NBA明星賽系列活動之一的三分球大賽（3-Point Contest），今天緊接在技術挑戰賽（Skills Challenge）之後，於明星賽開打前進行。

柯瑞（Stephen Curry）曾在2015年明星賽拿過三分球大賽冠軍，平時經常在中場附近飆進特大號三分球logo shot的他今天在首輪輕鬆晉級。他在決賽中，得分率先超越只拿17分的塔特姆（Jayson Tatum），接着在最後一個位置的最後一球，砍進一記價值連城的2分「花球」，以總分28分驚險擊敗獲27分高分的康利（Mike Conley），拿下今年明星賽三分球大賽的冠軍。

三分球大賽是在三分線外5個位置各放置5球，其中4個位置有4個1分球、1個投進可拿2分的「花球」，參賽者另可任選1個位置，5球都放「花球」。此外，為了增加比賽可看性，還在三分線外一大步的超遠位置，設置投進能獲3分「綠球」。

參賽球員將依在70秒內比賽時間內拿到的分數排名，首輪得分最高的前3名可獲晉級。

首輪比賽，柯瑞壓軸出賽，輕鬆轟下31分；猶他爵士的康利這次取代因傷不克出賽的鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker），他沉穩地砍進28分；波士頓塞爾蒂克的塔特姆則是拿下25分，3人獲得晉級。

遭到淘汰的則是同樣獲得22分的猶他爵士球星密契爾（Donovan Mitchell）與芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine），以及只拿17分的波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）。

© 2021 AFP