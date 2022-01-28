NBA明星賽任隊長 詹姆斯杜蘭特分庭抗禮

（法新社洛杉磯27日電） 布魯克林籃網的杜蘭特、洛杉磯湖人的詹姆斯今天確定成為美國職籃NBA明星賽兩隊的隊長，這是詹姆斯連續5屆明星賽擔任隊長。

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詹姆斯（LeBron James）的得票數在西區排名第1。

杜蘭特的得票數在東區位居第1，因此將擔任隊長，但他本月稍早扭傷左膝，預料將連兩季錯過明星賽。

經由投票決定，包括杜蘭特和詹姆斯在內的10名球員，將在2月20日的明星賽先發。明星賽的替補球員，將在2月3日公布。

明星賽先發球員票選的比重上，球迷的選票佔50%，現役球員、媒體的選票各佔25%。明星賽替補球員則由NBA各隊總教練圈選，若有傷兵問題，替代人選由NBA總裁席佛（Adam Silver）決定。

詹姆斯和杜蘭特將從明星賽先發球員名單中剩下的8人挑選自己的隊員，選人將不受選手分屬哪一區或場上位置的限制。

2020年的明星賽陣容，除了一些老面孔，還有正在崛起的新星，以及首次入選的球員。

詹姆斯生涯18度入選明星賽，追平已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，並列史上第2。史上入選明星賽最多次的球員是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），共19次獲選。

東、西區獲選為明星賽先發前場球員，還有東區費城76人的恩比德（Joel Embiid），以及上季年度最有價值球員（MVP）、西區丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）。

恩比德本季有21場比賽得分達30分以上，有6場得分達40分以上。

東、西區另外1名先發前場球員，分別是東區密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、西區金州勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）。

東、西區的先發後衛分別是東區芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young），與西區勇士的柯瑞（Stephen Curry）及曼菲斯灰熊首次入選的莫蘭特（Ja Morant）。

由詹姆斯和杜蘭特擔任隊長並挑選球員的選秀會，將在2月10日進行。另外，明星賽的灌籃大賽將在2月19日進行。

© 2022 AFP