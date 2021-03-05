NBA明星賽選秀 杜蘭特選籃網隊友厄文、哈登

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（法新社洛杉磯4日電） 詹姆斯、杜蘭特兩名隊長今天以選秀方式確定NBA明星賽陣容，兩隊「狀元」分別是安特托昆博和厄文，杜蘭特另將他籃網隊友哈登選進陣中。

美國職籃NBA明星賽票選結果出爐後，由東、西區得票數最高的杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）分別擔任隊長，兩人透過選秀方式，從票選為先發球員及由總教練推薦組成的替補球員名單中，選入球員組隊。

這次明星賽的人氣王詹姆斯，用「狀元簽」選了密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）；因傷無法參加這次明星賽的杜蘭特，則在第一順位選了他布魯克林籃網的隊友厄文（Kyrie Irving）。

詹姆斯隊的先發球員除他本人及安特托昆博外，還有金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），替補的則有波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、費城76人的西蒙斯（Ben Simmons）、鳳凰城太陽的保羅（Chris Paul）、波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、洛杉磯快艇的喬治（Paul George）、頂替杜蘭特的印第安那溜馬好手沙波尼斯（Domantas Sabonis）、猶他爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）。

杜蘭特隊的先發球員除厄文，還有後續選進的76人恩比德（Joel Embiid）、快艇的雷納德（Kawhi Leonard）、華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）、塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），替補的則是哈登（James Harden）、太陽的布克（Devin Booker）、紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、紐約尼克的藍德爾（Julius Randle）、奧蘭多魔術的佛契維奇（Nikola Vucevic）、爵士的密契爾（Donovan Mitchell）。

NBA明星賽周通常來說都是球季中的亮點，但是因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，相關慶祝活動已經有所縮減，比賽也不開放觀眾進場，且沒有安排派對或特殊活動。

詹姆斯及其他頂級球星曾批評NBA執意舉辦明星賽的決定，詹姆斯甚至曾在上個月形容這個決定，像是對已經因為比賽疲累不堪的球員「賞了一記耳光」。

© 2021 AFP