NBA明星賽首輪票選 杜蘭特柯瑞得票領先

（法新社紐約6日電） 美國職籃NBA明星賽的首輪票選結果中，杜蘭特、柯瑞的得票數分別在東、西區領先。 西區目前得票數最高的是後場球員柯瑞（Stephen Curry），他已拿下258萬4623票。柯瑞曾兩度獲選為年度最有價值球員（MVP），並曾率金州勇士拿下3座總冠軍。上個月，柯瑞生涯的三分球進球數達到2974個，成為史上砍進最多三分球的球員。

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東區目前得票數最多的，是已獲236萬435票的前場球員杜蘭特（Kevin Durant）。杜蘭特是目前聯盟的得分王，也曾是2014年的年度MVP，在金州勇士時期，曾兩度與柯瑞攜手拿下總冠軍。

第71屆NBA明星賽將於2月20日在克里夫蘭進行。明星賽先發球員由票選決定，計分上球迷投票佔50%，球員、媒體各佔25%。 東、西區的隊長，將由該區得票最多的球員擔任，然後他們可以從候選名單中自由選擇球員加入自己這一隊。 西區前場球員中，目前得票數最高的，是洛杉磯湖人4次獲選為年度MVP、4度拿下總冠軍的詹姆斯（LeBron James），他的得票數是201萬8725票。 目前東區後場球員里，獲得最多票的是已拿148萬7598票的芝加哥公牛後衛德羅森（DeMar DeRozan）。上周，他連續兩場比賽砍進壓哨的致勝三分球，這是NBA史上的頭一遭。 目前得票數排在前段，有機會進入先發名單的球員中，東區前場排在杜蘭特之後的，是上季率密爾瓦基公鹿奪冠的希臘球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），他獲得的票數是214萬5835票。 費城76人的恩比德（Joel Embiid）位居西區前場球員得票數第3的位置，他目前的票數為123萬6060票，是 波士頓塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）的快兩倍。塔特姆目前獲得64萬3970票，在東區前場球員中排在第4。

東區後場球員中，得票緊追在德羅森之後的，是布魯克林籃網已獲89萬2065票的哈登（James Harden），但亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）也拿下86萬2878票，與哈登的差距不大。 楊恩本季至今平均每場比賽可獲28.4分，在全NBA僅次於杜蘭特排名第2，排名在後的依序是平均攻下27.9分的安特托昆博、可獲26.9分的德羅森和26.8分的柯瑞。 西區後衛僅次於柯瑞的是達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），他獲得78萬7690票，在他之後的則是曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant），獲得66萬9033票。 西區前場球員的部分，排在詹姆斯之後的，依序是丹佛金塊獲164萬9809票的約基奇（Nikola Jokic）、洛杉磯快艇拿下107萬2591票的喬治（Paul George）。接下來則是勇士分別獲得93萬3355票、69萬1423票的魏金斯（Andrew Wiggins）和葛林（Draymond Green）。

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