NBA東區季後賽第二輪首戰 老鷹爆冷啄傷76人

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（法新社洛杉磯6日電） 第5種子亞特蘭大老鷹隊今天在當家球星楊恩35分的帶領下，爆冷以128比124 啄傷頭號種子費城76人隊，在NBA東區季後賽第二輪首戰於客場旗開得勝。

楊恩（Trae Young）光是在前兩節就砍25分，並帶動一波17比0的壓倒性攻勢，讓老鷹首節結束以42比27佔上風，上半場打完以74比54領先20分，奠定勝基。

日前右膝外側半月板撕裂的76人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）今天歸隊，仍無力阻止對手在自家主場逞威。

老鷹三分外線炮火兇猛，47投進20顆，比76人29投10中多出10顆。

一度落後多達26分的76人，終場前10.5秒追到只以124比126落後2分，不過老鷹得分後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）隨後2罰全中，76人反撲無功。

楊恩全場23次出手命中11次攻下35分，另送出10次助攻；老鷹另兩位主力柯林斯（John Collins）與鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各得21分，卡佩拉（Clint Capela）也有11分10籃板的雙十演出。

賽前恩比德能否上場還是疑問，但他最後仍決定出賽，奮戰38分鐘拿下39分9籃板3阻攻；76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）20分10籃板，塞斯・柯瑞（Seth Curry）則得到21分。

© 2021 AFP