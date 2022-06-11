NBA柯瑞繳雙十 勇士總冠軍賽扳平塞爾蒂克

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（法新社波士頓10日電） 美國職籃NBA球星柯瑞今天繳出43分、10籃板「雙十」漂亮成績，助金州勇士以107比97擊敗波士頓塞爾蒂克，在7戰4勝制總冠軍賽扳成2比2平手。柯瑞賽後表示，感恩腳傷無大礙。 柯瑞（Stephen Curry）今天全場26投14中，三分球14投7中，在場上行動自如。他在第3戰傷到左腳，一度引發關切。 柯瑞今天率領前3節僅以79比78領先的勇士在第4節拉開差距，避免塞爾蒂克以3比1領先「聽牌」，有助勇士繼續力拚隊史第7冠。