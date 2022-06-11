NBA柯瑞繳雙十 勇士總冠軍賽扳平塞爾蒂克
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（法新社波士頓10日電） 美國職籃NBA球星柯瑞今天繳出43分、10籃板「雙十」漂亮成績，助金州勇士以107比97擊敗波士頓塞爾蒂克，在7戰4勝制總冠軍賽扳成2比2平手。柯瑞賽後表示，感恩腳傷無大礙。 柯瑞（Stephen Curry）今天全場26投14中，三分球14投7中，在場上行動自如。他在第3戰傷到左腳，一度引發關切。 柯瑞今天率領前3節僅以79比78領先的勇士在第4節拉開差距，避免塞爾蒂克以3比1領先「聽牌」，有助勇士繼續力拚隊史第7冠。
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隊友魏金斯（Andrew Wiggins）今天也很給力，攻下17分，搶下生涯最高16籃板，防守表現也很出色。
湯普森（Klay Thompson）為勇士貢獻18分，板凳出發的波爾（Jordan Poole）則獲14分。
塞爾蒂克方面，塔特姆（Jayson Tatum）以23分、11籃板也繳出雙十，但第4節只投進1球。
布朗（Jaylen Brown）進帳21分，史瑪特（Marcus Smart）和懷特（Derrick White）各繳18分和16分，中鋒威廉斯三世（Robert Williams III）則抓下12籃板。 兩隊第5戰將於13日（台灣時間14日）移師舊金山舉行。
© 2022 AFP