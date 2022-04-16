NBA楊恩下半場發威 老鷹擊敗騎士晉季後賽
發表時間： 更改時間：
（法新社克里夫蘭15日電） 美國職籃NBA老鷹後衛楊恩（Trae Young）今天飆出全場最高38分，其中下半場砍下32分，率隊以107比101逆轉擊退騎士，搶下東區最後一張季後賽門票。
廣告
例行賽東區排名第9的亞特蘭大老鷹，在附加賽縮小上半場一度達兩位數的差距，接着將在季後賽首輪迎戰東區頭號種子邁阿密熱火，第1戰將在17日開打。
克里夫蘭騎士今天勢如破竹，但楊恩下半場手感發燙，老鷹共有5名球員得分達兩位數。
第1節，騎士的馬卡南（Lauri Markkanen）命中1顆3分球，率隊取得兩位數領先。
馬卡南今天砍下全隊最高26分，賈蘭德（Darius Garland）投27僅中9，全場得21分與9助攻。莫布里（Evan Mobley）挹注18分，雷維特（Caris LeVert）攻下16分。
騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因手指骨折缺席最近19場比賽，今天歸隊貢獻11分與3籃板。
第3節剩下1分42秒時，楊恩命中1顆3分球，助老鷹以77比76首度取得領先。
鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挹注19分與5籃板，賈里納里（Danilo Gallinari）貢獻14分，赫爾特（Kevin Huerter）攻下13分，韓特（De'Andre Hunter）有10分進帳。
© 2022 AFP