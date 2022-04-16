NBA楊恩下半場發威 老鷹擊敗騎士晉季後賽

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（法新社克里夫蘭15日電） 美國職籃NBA老鷹後衛楊恩（Trae Young）今天飆出全場最高38分，其中下半場砍下32分，率隊以107比101逆轉擊退騎士，搶下東區最後一張季後賽門票。